Две крупные многопрофильные больницы построят вместе с турками в Петропавловске и Туркестане

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Две крупные многопрофильные больницы построят вместе с турками в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в Петропавловске и Туркестане, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял участие в церемонии подписания документов о строительстве новых объектов здравоохранения по механизму ГЧП в рамках реализации социальных мер первого президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Әлеуметтік қамқорлық» и выполнения поручений, данных главой государства Касым-Жомартом Токаевым по вопросам охраны здоровья казахстанцев», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Документ по проекту строительства многопрофильной областной больницы на 500 коек с консультативно-диагностическим центром в Петропавловске был подписан акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым и председателем правления турецкой компании YDA Holding Арсланом Хусейном. Отмечается, что больничный комплекс будет построен взамен семи монопрофильных, изношенных и разрозненных объектов.

«Еще одна многопрофильная больница будет построена в городе Туркестан. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, председатель наблюдательного совета консорциума компаний BI-Holding Айдын Рахимбаев и председатель правления турецкой компании YDA Holding Хусейн подписали документ о взаимном сотрудничестве по проекту строительства многопрофильного областного медицинского центра на 610 коек. В больнице планируется открыть онкологическое и кардиологическое отделения, перинатальный центр, станцию скорой медицинской помощи и другие», — уточнили в правительстве.

По информации кабмина, строительство больницы в Туркестане планируется завершить к 2022 году.

«Общий объем привлекаемых инвестиций в строительство и оснащение двух медицинских объектов составит порядка 50 млрд тенге. Следует отметить, что данные проекты реализуются в рамках региональных перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения», — сказано в сообщении.

Как заявили в правительстве, «принимаемые меры позволят обновить инфраструктуру здравоохранения страны, удовлетворить внутренний спрос, повысить качество, доступность оказываемых медицинских услуг и их своевременность, а также создать центры притяжения медицинского туризма для стран Центральной Азии и СНГ».