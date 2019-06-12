Сфабрикованные обвинения сняты с российского журналиста после общественного резонанса

Алматы. 12 июня. КазТАГ – Сфабрикованные обвинения сняты с российского журналиста Ивана Голунова после общественного резонанса, передает корреспондент агентства.

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в следственный комитет РФ для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших корреспондента интернет-издания «Медуза».

«На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — заявил Колокольцев.

6 июня Ивана Голунова задержали возле станции метро «Цветной бульвар». При личном досмотре и обыске квартиры у корреспондента полиция обнаружила наркотики и предъявила обвинение в покушении на сбыт и производство наркотиков. Голунову грозило до 20 лет лишения свободы. Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили, и связал произошедшее со своими расследованиями. Расследование полицейских сопровождалось многочисленными нарушениями. Задержание корреспондента «Медузы» вызвало широкий общественный резонанс. Сотни людей проводили на протяжении нескольких дней непрерывные акции протеста у зданий МВД России, Никулинского суда и генеральной прокуратуры. С резким осуждением действий полиции широким фронтом помимо независимых выступило и большинство провластных российских СМИ. Уголовное преследование Голунова резко осудили также ОБСЕ и Совет Европы, в столицах ведущих западных стран, в том числе в Вашингтоне и Лондоне прошли акции в поддержку задержанного журналиста.