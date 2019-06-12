Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность второго президента Казахстана, передает корреспондент агентства.

Инаугурация второго президента Казахстана состоялась в Нур-Султане. Церемония вступления Токаева в должность проходила во Дворце Независимости.

Новоизбранный глава государства, положив руку на Конституцию Казахстана, поклялся добросовестно исполнять обязанности президента, а также поцеловал флаг Республики, преклонив колено.

На инаугурации присутствовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Церемония проходила без участия иностранных лидеров. В числе приглашенных зарубежных гостей в основном были представители аккредитованного в Казахстане дипломатического корпуса.

Церемония вступления Токаева в должность была шестой по счету инаугурацией президента Казахстана с момента обретения страной независимости.

Токаев до вступления в должность главы государства, с марта 2019 года был временно исполняющим обязанности президента страны. До этого – с 2013 года был спикером сената, еще раньше – в 2011-2013 годы был заместителем генерального секретаря ООН, главой европейского отделения ООН в Женеве, а еще раньше опять же возглавлял сенат (2007-2011 годы). В разные годы занимал посты премьер-министра, министра иностранных дел, государственного секретаря.

Токаев родился в 1953 году в Алматы. Окончил Московский государственный институт международных отношений и Дипломатическую академию министерства иностранных дел России. Специалист-международник.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы.

Тремя месяцами ранее – 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. Он передал полномочия временного руководителя страны экс-спикеру сената Токаеву.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация – 6 мая. 11 мая в стране стартовала агитационная кампания.

9 июня в 7.00 по времени Нур-Султана в стране открылись избирательные участки. Выборы президента в Казахстане продлились до 20.00. За несколько часов до этого начался процесс голосования казахстанцев в Японии, Южной Корее и ряде других стран Восточной Азии. Всего по республике и за рубежом в воскресенье работали 9967 избирательных участков. После полуночи 10 июня стали известны результаты экзит-полла – по результатам опросов избирателей на выходе из избирательных участков, Токаев одержал победу, набрав 70,13% голосов, а днем 10 июня были оглашены данные ЦИК, согласно которым Токаев набрал 70,96% голосов.