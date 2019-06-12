Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ — Гроза и град ожидаются в Нур-Султане и Акмолинской области в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«13-15 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный временами 15-20 м/с. 14-15 июня местами сильный дождь. В Нур-Султане днем 13, сутки 14-15 июня ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный временами 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.