Астана. 12 июня. КазТАГ – Представлен прогноз погоды на четверг-субботу по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды по городу Нур-Султан. На 13 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +27+29. На 14 июня: облачно, дождь, гроза, шквал. Днем возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +15+17. На 15 июня: облачно, дождь, временами гроза. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +6+8, днем +12+14», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В Алматы 13 июня переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +23+25. 14 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +12+14, днем +27+29. 15 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +27+29.

«Прогноз погоды по городу Шымкент. На 13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +28+30. На 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +17+19, днем +32+34. На 15 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +18+20, днем +32+34», — добавили синоптики.