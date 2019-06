Казахстан получает нового лидера, но власть старой системы остается в силе

Зарубежные СМИ об итогах проводившейся в Казахстане избирательной кампании

Издание MENAFN.COM опубликовало статью под названием «lham Aliyev congratulates President-elect of Kazakhstan» — «Ильхам Алиев поздравляет новоизбранного президента Казахстана»

В ней говорится так: «Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо избранному президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с его избранием на пост Президента Казахстана.

«Я сердечно поздравляю вас по случаю избрания на пост Президента Республики Казахстан, — говорит Ильхам Алиев в своем письме. — Азербайджано-казахстанские отношения проистекают из общей истории, национально-духовных корней наших народов. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства, опирающихся на столь прочные основы, еще большее углубление нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо братского народа Казахстана».

Газета La Libre опубликовала материал под названием «Qui est ce nouveau président du Kazakhstan qui risque de rester dans l’ombre de son prédécesseur?» — «Кто он, этот новый президент Казахстана, который рискует остаться в тени своего предшественника?».

В нем излагается следующее: «Этот ветеран-дипломат, происходящий из среды советской интеллигенции, рискует остаться в тени своего предшественника и наставника, весьма авторитарного Нурсултана Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев, назначенный властью преемник казахстанского правителя, был официально избран президентом с 70,8% голосов, отданных за него на выборах, при проведении которых, по мнению наблюдателей, «едва ли было продемонстрировано достаточное уважение к демократическим стандартам» и которые были отмечены значительными протестными выступлениями».

Газета New York Times опубликовала статью под названием «Kazakhstan Gets New Leader, but Old System’s Grip on Power Remains» — «Казахстан получает нового лидера, но власть старой системы остается в силе».

В ней говорится так: «Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе объявили выборы несправедливыми.

Организация в своем обнародованном в понедельник заявлении указала на то, что выборы проводились «в политической среде с доминированием правящей политической партии» и были скомпрометированы «отмеченными в день голосования нарушениями и несоблюдением формальных процедур». А это, в свою очередь, означало, что «честный подсчет избирательных бюллетеней не мог быть гарантирован».

Издание Укрінформ. Новини України та світу опубликовало материал под названием «Виборам у Казахстані бракувало плюралізму — спостерігачі» — «Выборам в Казахстане недоставало плюрализма – наблюдатели».

В нем излагается следующее: «На президентских выборах в Казахстане потенциал политических реформ остался нераскрытым из-за неуважения основных свобод и многочисленных нарушений в ходе голосования.

Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте ОБСЕ со ссылкой на миссию по наблюдению за выборами в Казахстане.

Она включала 339 наблюдателей из 40 стран, в том числе 290 экспертов, долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, направленных Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и 49 парламентариев и секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Подготовка к выборам была хорошо организована, было зарегистрировано рекордное число кандидатов, включая одну женщину. Однако, несмотря на тот факт, что семь кандидатов, казалось бы, представляют политическое разнообразие, во время кампании выражалось мало критических взглядов. Выборы прошли в политической среде с доминированием правящей политической партии и в подавляющей критические мнения атмосфере. В то же время нарушения в день выборов и пренебрежение формальными процедурами означали, что честный подсчет голосов не гарантирован», — говорится в публикации».

