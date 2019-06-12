Токаев сохранил акимов и руководителей подотчетных президенту госорганов до новых назначений

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Астана. 12 июня. КазТАГ – Вступивший 12 июня в должность глава государства Касым-Жомарт Токаев сохранил акимов и руководителей подотчетных президенту государственных органов до новых назначений, сообщает пресс-служба Акорды.

«Постановляю: руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей», — говорится в указе президента в среду.

Такое же указание он дал акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей – «исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов».

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