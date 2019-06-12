Бывшие начальники в интересном положении

Кто и за что получил бонусы в 2 млрд. тенге? Приоткроет ли Счетный комитет завесу тайны?

Один из национальных управляющих холдингов, «КазАгро», попал в поле зрения Счетного комитета. Специалистам предстоит разобраться в финансовой отчетности холдинга, внимательно проанализировать его финансовые потоки и, возможно, сделать выводы относительно его эффективности.

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В этой непростой задаче уже известны некоторые «переменные». Итак, председатель Счетного комитета Наталья Годунова заявила о том, что с момента создания «КазАгро» в 2006 году на его счета было перечислено более 1 трлн. тенге. «Из них за счет средств бюджета и Национального фонда было выделено 495 млрд. тенге», — уточнила г-жа Годунова.

Фото: ru.sputniknews.kz

По ее данным, за последние два года холдинг завершает с убытками по 120 млрд. тенге ежегодно. «Более того, на начало текущего года у «КазАгро» 83 проблемных проекта на 50 млрд. тенге – это теплицы, молочно-товарные фермы, откормочные площадки, зернохранилища», — сообщила Наталья Годунова.

Если быть точными, то чистый убыток нацхолдинга «КазАгро» за 2017 год превысил 126 млрд. тенге. Годовую отчетность за 2018 год холдинг еще не опубликовал, и оценить его деятельность пока может только Счетный комитет – уж у него-то доступ к балансу имеется.

По данным Натальи Годуновой, вопросы к управляющему холдингу появились в прошлом году. Видимо, когда стало понятно, что он вышел на «устойчивую убыточность». Ведь в 2016 году он получил чистую прибыль, пусть и небольшую – всего 18,6 млрд. тенге, а теперь вот скатился в отрицательную зону.

А тут еще стали известны скандальные подробности о миллиардных премиальных руководства нацхолдинга. Если всегда топ-менеджеры всех квазигосударственных предприятий получали бонусы и премиальные только по положительным итогам работы, то здесь — нонсенс! – холдинг получает убыток в 126 млрд. тенге, а руководители и сотрудники – 2 млрд. тенге премиальных выплат! Об этом сообщил депутат сената парламента Нурлан Кылышбаев.

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За какой период будут проверять нацхолдинг, неясно. Логично проверить с начала деятельности – не такой уж толстый пласт информации для профессиональных экономистов и аудиторов. Ведь если начать с убыточного 2017 года, то весь клубок не распутать, и почему управляющий холдинг оказался в таком положении, будет трудно понять.

Например, еще в 2013-2015 годах солидные средства холдинга оказались размещенными на депозитных счетах, причем, концентрация размещения была довольно высокой – в некоем одном банке в 2013 году было 34% от общей суммы размещенных средств, в 2014 году – 35%, а в 2015 году – уже 69%! И сумма в абсолютном выражении довольно высока: более 31,7 млрд. тенге.

Подобная концентрация наблюдалась вплоть до 2017 года, и вот тогда в финансовом отчете «КазАгро», подписанном аудиторами, всплыли названия ряда банков, которые впоследствии столкнулись с большими проблемами (и уже закончили свое существование) – это Казинвестбанк, Delta Bank и Qazaq Banki. Причем, там упоминается и небезызвестный RBK Bank, который с трудом остался в живых. Это наваждение какое-то – банки словно специально подбирали из списка неблагонадежных…

Так что очень интересно узнать, чем все-таки в свое время были продиктованы решения руководства холдинга по размещению по сути государственных средств в эти частные банки и, если были финансовые потери, то в каких объемах.

Не в последнюю очередь также важен вопрос ответственности: кто именно принимал эти решения и будут ли наказаны менеджеры холдинга (здесь нелишне вспомнить историю бывшего руководителя ЕНПФ и ряда менеджеров, которые были осуждены за потерю инвестированных собственных средств фонда).

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Эти проблемы, скорее всего, лишь видимая часть айсберга. Сможет ли Счетный комитет увидеть то, что скрывается под непроглядной толщей непубличной информации? Получит ли он право обнародовать выводы своего аудита? Появится ли в стране политическая воля, чтобы менять подходы в распределении бюджетных ресурсов и управлении проектами?

Такие предложения, правда, в общих чертах, Наталья Годунова уже артикулировала: «В подходы по управлению госактивами целесообразно внести определенные изменения. В частности, регулярно проводить комплексные обследования предприятий с госучастием, в планы развития госсектора включить задачи и показатели раскрывающие его роль в достижении общенациональных целей, иначе эти предприятия государству не нужны. Если их задача только получение прибыли, то есть это в чистом виде бизнес, то вестись за счет бюджетных денег он не должен».

Счетный комитет, безусловно, отвечает за финансовый контроль и дает рекомендации по итогам аудита. А вот все законодательные изменения, в том числе на уровне создания и упразднения таких прожорливых и неэффективных холдингов – вопрос, прежде всего, правительства.

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Между тем интересно было поднять недавнюю историю «КазАгро» и присмотреться к кадровому вопросу.

И что же? Здесь такая кадриль!

С мая 2015 года по июнь 2018 года, аккурат в тот период, который вызвал интерес у Счетного комитета, национальный холдинг «КазАгро» возглавлял старый волк, который свой в системе финансовых организаций холдинга – с февраля 2009 года. Был СЕО КазАгроФинанса, Аграрной кредитной корпорации. Свой человек в системе. Не залетный, не летун. И даже после увольнения с должности председателя «КазАгро» улетел недалеко: приземлился в кресло бастыка одной из дочерних компаний холдинга – возглавил Продкорпорацию.

Его преемник проработал в должности председателя правления холдинга около 8 месяцев и в феврале 2019 года вернулся на свою исходную позицию, вновь став вице-министром сельского хозяйства РК. При этом, наверное, тоже успел получить неплохие бонусы (Счетный комитет скажет?).

С тех пор КазАгро возглавляет Ербол Карашукеев, который имеет большой опыт работы в финансовых организациях, а одно время он даже был генеральным директором Центра по исследованию финансовых нарушений, который относился к Счетному комитету.

Это случайное совпадение, скорее всего, что вот он назначен на должность председателя «КазАгро» и сюда сразу зашли с проверкой аудиторы Счетного комитета. Хотя, может быть, это и так, если г-н Карашукеев собирается здесь задержаться надолго…

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