Астана. 12 июня. КазТАГ – Дожди с градом ожидаются в ближайшие три дня в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Сохранение высотной барической ложбины над Казахстаном, по которой продолжает поступать влажный и прохладный воздух с районов северных морей, оставит погоду в республики без изменений. Дожди с грозами и порывистым ветром, а также в дневные часы местами град предполагаются в большинстве областей Казахстана и в предстоящие трое суток», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 13-15 июня.

Отмечается, что после кратковременного повышения температуры вновь ожидается ее понижение, и на большей части территории температура будет ниже средних многолетних значений.

«И только в Мангистауской области предполагается жаркая и без осадков погода», — сказано в сообщении.

Также «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение по двум областям.

«Днем 13 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, град, ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 13 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 18 метров в секунду, гроза, град», — говорится в штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«13 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, северный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. В Петропавловск днем 13 июня ожидается гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, северный днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.