Тоннель на Достык и аль-Фараби в Алматы будут частично перекрывать в течение почти двух недель

Алматы. 12 июня. КазТАГ – Тоннель на пересечении проспектов Достык и аль-Фараби в Алматы будут частично перекрывать в течение почти двух недель, сообщает пресс-служба ТОО «Алматы жолдары».

«В связи с проведением среднего ремонта развязки на пересечении проспектов Достык и аль-Фараби с 14 июня по 26 июня текущего года движение транспорта в тоннеле проспекта с 23.00 до 6.00 будет частично перекрыто», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Гостям и жителям города рекомендовали заранее корректировать свои маршруты.