Около Т220 млрд потратят в 2019-2022 годы на соцэкономразвитие Кызылординской области

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Около Т220 млрд потратят в 2019-2022 годы на социально-экономическое развитие Кызылординской области, сообщается в постановлении правительства.

«Утвердить прилагаемый комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы», — говорится в документе.

Согласно плану, в 2019 году затраты составят Т34 032,1 млн, в 2020 – Т69 371,8 млн, в 2021 – Т62 966 млн, в 2022 – Т53 359,8 млн, а всего за четыре года – Т219 729,7 млн. Т156 684,6 млн из общей суммы планируют профинансировать из республиканского бюджета, Т50 635,6 млн – из местного, а Т12 409,5 – это частные инвестиции.

«Прогнозируется, что к 2023 году ВРП области увеличится в номинальном выражении до Т2 062 млрд. В структуре ВРП области в 2023 году сохранится преобладающая доля горнодобывающей промышленности. Вместе с тем, увеличится доля обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи. (…) Планируется достичь увеличения доли промышленности в ВРП по итогам 2022 года до 45,9% (в 2017 году – 36,3%). В результате модернизации производственных мощностей ТОО «Байкен-U» доля обрабатывающей промышленности в ВРП по итогам 2022 года составит 9,7% (2017 год – 4,7%)», — сказано в постановлении.

Производительность труда в сельском хозяйстве обещают к 2023 году увеличить в 2,5 раза, а экспорт переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза. Доля малого и среднего бизнеса в структуре ВРП по итогам 2022 года, как ожидают в кабмине, составит 20%.

«Уровень дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, по итогам 2022 года достигнет 72%. Все семь районных центров Кызылординской области будут газифицированы. Решится вопрос обеспечения качественным водоснабжением 32 сельских населенных пунктов с общей численностью свыше 91 тыс. человек. Модернизация действующей теплоэлектростанции в городе Кызылорде позволит снизить энергозависимость от внешних энергоисточников. В результате проведения работ по реконструкции магистральных тепловых сетей уровень износа тепловых сетей снизится с 42% до 36,6%», — отмечается в комплексном плане.

Доля переработки и утилизации твердо-бытовых отходов по Кызылординской области по итогам 2022 года, по прогнозам правительства, достигнет 16% (2018 год – 3,19%).

«Проведение исследовательских работ по установлению причинно-следственной связи для определения перечня экологически зависимых заболеваний среди населения Приаралья позволит обеспечить принятие управленческих решений по их урегулированию, а также провести анализ состояния здоровья женщин фертильного возраста для обоснования увеличения продолжительности отпуска по беременности и родам», — сказано в плане.

Как сказано в документе, в рамках пилотных проектов на базе Кызылординской области «будут разработаны детальные регламенты и алгоритмы межведомственного взаимодействия уполномоченных органов и должностных лиц в случае нуждаемости в социальном сопровождении малообеспеченных граждан».

«При оказании адресной социальной помощи будет разработана модель по внедрению специальных социальных услуг со сроками оказания помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, что позволит повысить качество и улучшить условия жизни населения. Реализация данных мероприятий придаст качественно новый импульс развитию региона, позволит создать порядка 10 тыс. новых, постоянных и временных рабочих мест», — говорится в постановлении кабмина.

В документе указано, что строительство современной многопрофильной больницы, районной поликлиники и родильного отделения позволит повысить доступность, эффективность и качество оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи, улучшить здоровье населения, обеспечить увеличение рождаемости и снижение смертности.

«При этом средняя продолжительность жизни увеличится до 73,9 лет в 2030 году», — сказано в комплексном плане.

Также в кабмине ожидают, что охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2022 года достигнет 32%.

«Будут обеспечены защита 38 населенных пунктов области с общим контингентом порядка 265 тыс. человек от паводковых вод и улучшение безопасного пропуска объема воды», — говорится в документе.

К 2023 году за счет различных источников финансирования правительство обещает построить не менее 800 тыс. кв.м. жилья.

«В целях форсированной модернизации и повышения привлекательности для потенциальных инвесторов, разработан комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы, который состоит из 119 организационных и реализационных мероприятий», — поясняется в постановлении правительства.