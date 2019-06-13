Кабмин расширил функции центрального аппарата и ведомств минэнерго Казахстана

Нур-Султан. 13 июня. КазТАГ – Правительство расширило функции центрального аппарата (ЦА) и ведомств министерства энергетики Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В положении о министерстве энергетики Республики Казахстан (…) в пункте 16: функции центрального аппарата: дополнить подпунктом 48-1) следующего содержания: «48-1) разрабатывает и утверждает положение о центральной комиссии по разработке месторождений по добыче урана Республики Казахстан, определяющее организацию ее деятельности, состав, регламент работы и ведение делопроизводства», — говорится в постановлении кабмина в четверг.

Вместе с тем, из числа функций ЦА минэнерго исключен подпункт 182, согласно котором центральный аппарат определял перечень заболеваний, связанных с воздействием ионизирующего излучения, и порядок установления причинной связи.

«Подпункт 185) изложить в следующей редакции: «185) утверждает совместно с государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий: инвестиционные программы (проекты), учитываемые при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, тарифных смет; перечень видов деятельности, технологически связанных с регулируемыми услугами (товарами, работами) в сферах электро- и теплоэнергетики, транспортировки нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, хранения, транспортировки газа или газового конденсата по магистральным и (или) распределительным трубопроводам, эксплуатации газораспределительных газопроводов», — сказано в документе.

Таким образом, из 185 подпункта исключено предложение «заключает соглашения и инвестиционные договоры с энергопроизводящими организациями».

Кроме того, исключен подпункт 262, согласно котором ЦА разрабатывал и утверждал порядок определения расчетного тарифа, утверждения предельного и индивидуального тарифов.

«Функции ведомств: дополнить подпунктом 107-1) следующего содержания: «107-1) выдают разрешения по единой форме, утверждаемой решением Евразийской экономической комиссии, на ввоз на территорию Республики Казахстан из стран ЕАЭС (государств–членов Евразийского экономического союза) и вывоз с территории Республики Казахстан в эти страны озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции», — указано в постановлении.

Подпункт 115 изложен в следующей редакции: «115) осуществляют выдачу лицензий на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (подвиды деятельности: природоохранное проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности».

В прежней редакции подпункт 115 гласил: «осуществляют выдачу лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (подвиды деятельности: природоохранное проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности)».

Таким образом, если в прежней редакции речь шла о выдаче одной лицензии, то сейчас речь идет о выдаче лицензий.