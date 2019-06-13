Власти Казахстана одобрили госгарантию на $1,6 млрд для «Астана LRT»

Нур-Султан. 13 июня. КазТАГ – Власти Казахстана одобрили госгарантию на $1,6 млрд для ТОО «Астана LRT», передает корреспондент агентства.

«Перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии, на 2019 год (…) дополнить строкой, порядковый номер 2, следующего содержания: «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)»; (общая стоимость проекта – КазТАГ) Т698 559 957 тыс. (эквивалентно $1 887 999 883); (период реализации, годы – КазТАГ) 2016-2020; (размер госгарантии – КазТАГ) в эквиваленте до $1,6 млн», — говорится в постановлении правительства в четверг.

В качестве заемщика указано ТОО «Астана LRT», в качестве потенциального заимодателя – «инвесторы на внутреннем рынке ценных бумаг».

Напомним, 16 мая МИА КазТАГ уже сообщало о том, что государственную гарантию на $1,6 млрд хотят предоставить компании Астана LRT в 2019 году.

9 июля 2018 года сообщалось, что на первую очередь строительства проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Нур-Султане планируют направить более Т305 млрд. Первая очередь проекта реализуется за счет займа Государственного банка развития Китая. 18 сентября бывший аким столицы Бахыт Султанов заявил, что основную работу по проекту ЛРТ в Астане планируется завершить до конца 2019 года, а запустить ЛРТ – в 2020 году. Однако 16 апреля 2019 года на заседании правительства Султанов заявил, что проект приостановлен, а уже 22 апреля министр финансов Алихан Смаилов заверил, что проект все же будет реализован. По его словам, были начаты переговоры с Государственным банком развития Китая с целью рефинансирования займа, пообещав, что будут найдены источники финансирования проекта и внутри Казахстана.