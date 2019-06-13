Курс доллара продолжил рост в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 13 июня. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за среду в четверг продолжил рост в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т385,2, а продажи – Т386,4.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т385,5, а продают по Т386,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т385,5, а продажи – Т386,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т384,13.

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