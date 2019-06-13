Впервые с 2000 года Казахстан будет представлен на Олимпиаде в командных соревнованиях по стрельбе из лука

Нур-Султан. 13 июня. КазТАГ — Впервые с 2000 года Казахстан будет представлен на Олимпиаде в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Казахстанские лучники завоевали олимпийскую лицензию в Токио на чемпионате мира в Хертонгебосе (Нидерланды. (…) Для Казахстана лицензия является важной еще и потому, что спустя 20 лет, после Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году, Казахстан будет представлен на Олимпиаде в командных соревнованиях», — говорится в сообщении.

Как уточнили в НОК, 12 июня в 1/8 финала казахстанская мужская команда по стрельбе из классического лука в составе из Дениса Ганькина, Санжара Мусаева и Ильфата Абдулина одержала победу над соперниками из США, которые являются серебряными призерами Олимпийских игр, со счетом 6:0.

«Этот результат позволил нашей команде завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио», — добавили в комитете.