Массовая гибель рыбы зафиксирована на Каспии в Актау после сброса грязной воды

Алматы. 13 июня. КазТАГ – Массовая гибель рыбы зафиксирована на Каспийском море в Актау после сброса грязной воды, сообщает «Лада».

«Вчера, 12 июня, я приехал на Теплый пляж искупаться, и был немного шокирован тем, что дно усыпано тушками мертвой рыбы. Видимо, на гибель рыбы повлияли какие-то выбросы», — сообщил в четверг автор видео, на котором запечатлены трупы рыб на одном из пляжей Актау.

Напомним, 12 июня сообщалось, что в Актау был зафиксирован очередной факт сброса грязной воды в Каспийское море. На место выехали специалисты департамента экологии Мангистауской области, которые взяли пробы воды на проверку.

Месяцем ранее – 10 мая жители Актау так же сняли на видео сброс грязной воды в Каспийское море. Позже ситуацию с водосбросом возле Солдатского пляжа прокомментировали в «МАЭК-Казатомпром». Был найден виновный в сливе грязной воды в Каспий – им оказалось ТОО «Юарана». После экологи оценили ущерб окружающей среде в Т1,7 млн.