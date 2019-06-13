Алматы. 13 июня. КазТАГ – Сокращение прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана отмечает ООН, передает корреспондент агентства.

«Инвестиции в страны с переходной экономикой продолжают сокращаться, в первую очередь, в связи с падением показателей в России, Азербайджане и Казахстане. В целом прямые инвестиции в СНГ и Грузию снизились в минувшем году на 36% и составили $27 млрд. Сокращение не коснулось Армении, Беларуси, Республики Молдова, Таджикистана и Узбекистана», — говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Отмечается, что объемы прямых инвестиций в Россию снизились вдвое, упав до отметки в $13 млрд. По данным ЮНКТАД, это связано с геополитической ситуацией и медленными темпами роста российского ВВП.

«Инвестиции в Казахстан составили $3,8 миллиарда – на 18% меньше, чем в 2017 году, а в украинскую экономику – $2,4 млрд – на 9% меньше, чем годом ранее», — уточнили в ООН.

В Беларуси, напротив, объем прямых иностранных инвестиций вырос до $1,5 млрд, увеличившись на 15%.

«В Узбекистане, который постепенно открывает свои границы для иностранных инвесторов, отмечается четырехкратное увеличение. Общий показатель иностранных вложений в узбекскую экономику достиг в 2018 году $400 млн. В основном это компании из Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, а также Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций, по данным ЮНКТАД, сокращаются третий год подряд, в том числе в большинство стран постсоветского пространства. В 2018 году глобальный показатель снизился на 13% – с $1,3 трлн до $1,5 трлн.

«Сокращение, прежде всего связано с выводом из-за рубежа средств, принадлежащих американским компаниям. Многие из них вернули капитал в США после реформы налоговой системы, инициированной нынешней американской администрацией. В результате этих действий более всего пострадали развитые страны Европы», — уточнили в ООН.

Развитые европейские государства, согласно докладу, потеряли четверть иностранных инвестиций, общий объем которых снизился до уровня 2004 года и составил $557 млрд.

«Глобальные потоки прямых инвестиций остановились на низких показателях, отражающих посткризисную ситуацию. Это не помогает международному сообществу решить поставленные задачи, связанные с нищетой или изменением климата. На объемы инвестиций также оказывают влияние геополитические и торговые трения», — сказал генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуи.

Оживление деловой активности во второй половине 2018 года смягчило связанные с американской налоговой реформой сокращения прямых инвестиций, которые, в основном, пришлись на первое полугодие.

«Объем транграничных слияний и поглощений вырос на 18%, что также связано с деятельностью американских компаний», — поясняется в документе.

В развивающихся странах ситуация, как отмечается, была стабильной: прямые иностранные инвестиции возросли на 2% и составляют теперь 54% от глобальных показателей, что на 8% больше, чем в 2017 году.

«Самыми привлекательными для инвесторов в прошлом году были США, Китай и Сингапур. Самыми крупными инвесторами были Япония, Китай и Франция. США не вошли даже в двадцатку крупнейших инвесторов, опять же в связи с возвращением капитала на родину», — отметили в ООН.

По прогнозам экспертов ЮНКТАД, в 2019 году эффект налоговой реформы в США будет ощущаться в меньшей степени, и ситуация с глобальными потоками прямых иностранных инвестиций в развитых экономиках стабилизируется.

«Многие развивающиеся и развитые страны, чтобы привлечь инвесторов, создают специальные экономические зоны (СЭЗ). В этих зонах правительства устанавливают благоприятные для бизнеса финансовые и торговые условия, а также развивают инфраструктуру. В настоящее время существует 5400 специальных экономических зон в 147 экономиках мира – это на 1500 больше, чем в 2017 году», — говорится в докладе.

По мнению экспертов, такой скачок связан с растущей конкуренцией на мировом рынке.

«СЭЗ все чаще становятся ареной для международного сотрудничества, в том числе в области проектов, связанных с цифровыми технологиями», — считают в ООН.

В ЮНКТАД возлагают большие надежды на СЭЗ, которые могут способствовать выполнению целей устойчивого развития (ЦУР).

«Во многих из них активно берут на работу женщин, которые в среднем составляют 60% персонала. В некоторых особенно активно продвигают идеи гендерного равноправия и создают благоприятные условия для карьерного роста женщин, открывая детские сады и школы. В ООН приветствуют развитие таких проектов и предлагают даже ввести такое понятие как «образцовые зоны ЦУР», где будут следовать стандартам, заложенным в целях», — сказано в сообщении.

Вместе с тем, в ЮНКТАД опасаются, что такие тенденции, как протекционизм и стремление развивать региональные торговые отношения могут снизить конкурентоспособность СЭЗ, и рекомендуют правительствам принимать меры для предотвращения подобного сценария.