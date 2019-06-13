Алматы. 13 июня. КазТАГ – Хоронить почетных граждан отдельно предлагают в Петропавловске, сообщает «Петропавловск.news».

«На новом кладбище был отведен отдельный сектор у часовни для захоронения почетных граждан. Точно также и на мусульманском кладбище. Но, пока у нас шли суды, этот сектор, что ближе ко входу, весь захоронили, и мест уже не осталось. Поэтому мы предлагаем разбить сектора на христианском и мусульманском кладбищах для почетных граждан, огородить все и сделать отдельную табличку», — заявила в четверг на общественном совете города заместитель директора ТОО «Петроспецобслуживание» Ирина Скоробогатова.

Отмечается, что у членов общественного совета мнение на этот счет разделилось – одни посчитали это излишним, а другие, наоборот, ничего плохого в этом не видят.

«Я думаю, что можно просто обустроить это место, а таблички не надо, это будет бросаться людям в глаза. Вы будете знать, город будет знать, этого вполне достаточно», — заявил директор городского парка Владимир Козлов.