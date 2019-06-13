Назначен аким ЗКО

Астана. 13 июня. КазТАГ – Назначен аким Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Искалиева Гали Нажмеденовича акимом Западно-Казахстанской области», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в четверг.

Искалиев до назначения с января 2019 года был заместителем акима ЗКО, а до этого с мая 2018 года по январь 2019 года был руководителем управления регенерации городской среды Нур-Султана. Еще раньше – с 2017 по 2018 годы возглавлял ТОО «Центр экспертизы проектов развития г. Астаны».