Алматы. 13 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. По моим прикидкам, уровень реальных доходов населения Казахстана сейчас на уровне 2012 года, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«Да, согласен с Национальным банком РК, что рост цен на продовольствие был основным для инфляционного фона в мае 2019 года. По моим прикидкам, уровень реальных доходов населения сейчас на уровне 2012 года», — прокомментировал Рысмамбетов для КазТАГ сообщение о том, что основную причину роста инфляции назвал председатель Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев.

Сложно делать точные расчеты на основе нашей статистики, продолжил эксперт, тем не менее вкупе с девальвациями 2009-го, 2014-го годов и резко-свободным плаванием с 2015 года – реальные доходы снижались с 2009 до 2016 года, если взять в расчет отсутствие роста заработной платы и ее индексации по инфляции.

«Мне кажется, рост потребительских расходов также диктовался отложенным спросом, то есть, когда домохозяйства были вынуждены идти на большие траты, которые нельзя отложить. Поэтому низкий рост цен на непродовольственные товары и услуги, в скором времени, также продемонстрирует рост, когда вложения будут вынуждены делать компании», — предположил собеседник агентства.

На вопрос, как он охарактеризует сохранение базовой ставки Нацбанком, спикер ответил, что «сохранение базовой ставки на уровне 9% было скорее выжидательным на фоне начавшегося в стране политического транзита власти».

«Нацбанк справедливо воздержался от резких движений. Пока ни правительство, ни Нацбанк не знают в какую сторону пойдет экономическая политика государства при новом президенте», — заметил Рысмамбетов.

Прогнозы свидетельствуют о сложном периоде, который ждет Казахстан, уточнил эксперт, если мы не начнем реформировать свою экономику и пересматривать государственные расходы.

«Поэтому не исключаю, что и в июле Нацбанк сохранит базовую ставку на уровне 9%», — отметил собеседник агентства.

На вопрос, при каких условиях Нацбанк повысит базовую ставку и когда это может случиться, спикер ответил, что «Нацбанк будет повышать базовую ставку, если инфляция начнет расти».

«Базовые ставки по теории инфляционного таргетирования должны повышаться если есть риск ускорения инфляции», — подчеркнул Рысмамбетов.

А если экономический рост замедляется, то Нацбанк снижает ставку, дополнил эксперт, чтобы сделать деньги доступнее для бизнеса.

«То есть рост цен можно остановить, если сделать деньги дороже», — поделился наблюдениями собеседник агентства.

А дорогие деньги, пояснил спикер, это следствие повышения базовой ставки.

«Думаю, что летом правительство и Нацбанк сделают передышку и будут ждать результатов исполнения госбюджета за первое полугодие 2019 года. Если у государства будет нормальный сбор налогов и промышленный рост, то ставка останется на прежнем уровне», — заключил Рысмамбетов.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев назвал основную причину роста инфляции.

«В мае текущего года месячная инфляция составила 0,6%, годовая инфляция повысилась до 5,3%. Основной вклад в инфляцию внес опережающий рост цен на рынках продовольственных товаров, достигший 7,9% в мае 2019 года, на фоне быстрого роста реальных денежных доходов населения. Рост цен на непродовольственные товары составил 6,1%, вклад тарифов на платные услуги в инфляцию остается низким», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

Также он напомнил, что Нацбанк РК по результатам прогнозного раунда принял решение 3 июня сохранить базовую ставку на уровне 9%.

«Уточненные оценки по внешним условиям и внутренним факторам позволяют обеспечить достижение целевого коридора 4-6% до конца 2020 года. Однако дальнейшие решения об уровне базовой ставки будут приниматься в зависимости от баланса рисков во внутреннем и внешнем секторе, который смещается в сторону более высокой траектории развития ставок», — резюмировал Досаев.