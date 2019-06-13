Действия Казахстана во время и после выборов создают риск для социальной стабильности – ООН

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Алматы. 13 июня. КазТАГ – Действия Казахстана во время и после выборов создают риск для социальной стабильности, говорится в заявлении Бюро ООН по правам человека.

«Действия Казахстана против мирных демонстрантов, активистов и журналистов во время и после президентских выборов 9 июня вызывают глубокое сожаление. Свободы выражения мнений и мирных собраний являются строительными блоками успешного и динамичного общества. Любая попытка ограничить их без необходимости и без надлежащего обоснования создает риск для стабильности и социальной сплоченности», — заявил глава Офиса ООН по правам человека в Центральной Азии Ришард Коменда.

ООН приводит данные о том, что 9 и 10 июня различные независимые источники сообщили о не менее 1000 арестах мирных демонстрантов, в том числе журналистов, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

«Официальные лица подтвердили, что 550 человек были обвинены и наказаны за «участие в несанкционированном собрании» – это административное правонарушение в Казахстане», — говорится в заявлении.

Отмечается, что управление ООН по правам человека также было проинформировано о многочисленных ускоренных судебных разбирательствах, проводившихся в помещениях полицейских участков, проводимых ночью «и во многих случаях без присутствия адвокатов».

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«Управление ООН по правам человека обеспокоено значительными масштабами арестов и осуждений за мирное и законное выражение политических убеждений несогласных. Это явное противоречие с международными обязательствами Казахстана в области прав человека. Я призываю Казахстан выполнить свои юридические обязательства по уважению и защите прав на свободу мирных собраний, выражения мнений и обеспечения права на конструктивное участие в политической жизни», — добавил Коменда.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания в Алматы и Нур-Султане происходили с 9 по 12 июня.

12 июня сообщалось, что монумент «Байтерек» в Нур-Султане обнесли вкруговую забором и возле него наблюдается большое скопление полиции, а район Дворца молодежи «Жастар» находится в оцеплении четвертые сутки. Позднее стало известно, что весь квартал (вся прилегающая территория по периметру вместе с парком) вокруг монумента «Байтерек» оцеплен переносными полицейскими заборами. Заместитель начальника департамента полиции (ДП) Нур-Султана Бахытжан Малыбаев сообщил, что «Байтерек» огорожен, потому что сегодня санитарный день».

В этот же день сообщалось, что в Алматы на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова и в районе Старой площади задержали более 200 человек. Кроме того, сообщалось, что ряд задержаний произвела полиция в районе монумента «Байтерек» в Нур-Султане.

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