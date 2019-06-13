Алматы. 13 июня. КазТАГ – Представлен прогноз погоды на пятницу-воскресенье по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды по городу Нур-Султан. На 14 июня: облачно, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +15+17. На 15 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +7+9, днем +14+16. На 16 июня: переменная облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +5+7, днем +16+18», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В Алматы 14 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +27+29. 15 июня переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура ночью +17+19, днем +29+31. 16 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура ночью +17+19, днем +25+27.

«Прогноз погоды по городу Шымкент. На 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +33+35. На 15 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +18+20, днем +33+35. На 16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +30+32», — добавили синоптики.