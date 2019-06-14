Гражданина Китая задержали с крупной суммой незадекларированных средств на «Хоргосе»

Нур-Султан. 14 июня. КазТАГ – Гражданина Китая задержали с крупной суммой незадекларированных средств на международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана.

«Сотрудники таможенного поста «Алтынколь» совместно с ПС КНБ РК на пункте пропуска МЦПС «Хоргос» в Алматинской области задержали гражданина КНР, 1969 года рождения. При обыске у него были выявлены незадекларированные наличные денежные средства в общей сумме Т10 438 185», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнили в КГД, нарушитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 551 КоАП РК «Недекларирование или недостоверное декларирование физическими лицами наличной иностранной валюты, перемещенных через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию».