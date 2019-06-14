Нур-Султан. 14 июня. КазТАГ – Казахстан ратифицировал договор с Литвой о передаче осужденных с принудительным лечением, сообщает пресс-служба президента РК.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера», — сообщили в Акорде в пятницу.

В соответствии с договором стороны обязуются передавать друг другу лиц, осужденных судами сторон к лишению свободы или к которым применены принудительные меры медицинского характера, для дальнейшего отбывания наказания или прохождения лечения в государстве своего гражданства.

«Договором предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, и для отказа в ней», — говорится в пояснении к документу.