Алматы. 14 июня. КазТАГ — На 2 года дисквалифицирован казахстанский гимнаст Андрей Лунгул за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Национального антидопингового центра Казахстана.

Согласно списку, опубликованном на сайте центра, Лунгул сдал положительную пробу на «фуросемид». Как уточняется, допинг-контроль проводился во внесоревновательный период.

Согласно информации, срок дисквалификации составляет 2 года – с 12 июня 2019 года по 12 июня 2021 года.

Отметим, что казахстанский гимнаст Андрей Лунгул является представителем Костанайской области. В июне 2018 года в Алматы прошел чемпионат Казахстана по спортивной гимнастике, где Лунгул завоевал два «золото» (кольцо, опорный прыжок) и две «бронзы» (вольные упражнения, брусья).

Напомним, 3 июня сообщалось, что на 4 года (с 15 августа 2018 года – до 15 августа 2022 года) дисквалифицирована казахстанская гимнастка Селина Жуматаева за нарушение антидопинговых правил, которая сдала положительную пробу на «фуросемид». Жуматаева является мастером спорта международного класса по художественной гимнастике, а также многократной чемпионкой Казахстана и Азии.