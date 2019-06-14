В Бишкеке началось заседание совета глав государства-членов ШОС в узком составе

Алматы. 14 июня. КазТАГ — В госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке началось заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГГ ШОС) в узком составе.

«Главы государств-членов ШОС прибыли в государственную резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке для участия в заседании совета глав государств-членов ШОС. В здании конгресс-холла глав государств встретил президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. После церемонии совместного фотографирования, главы делегаций отправились на заседание совета глав государств-членов ШОС в узком составе», — сообщили в пресс-службе президента КР в пятницу.

Как уточняется, в заседании СГГ ШОС в узком составе принимают участие президент КР Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.