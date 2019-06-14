Спортсмены из Италии впервые примут участие в турнире по қазақ күресі в ВКО

Алматы. 14 июня. КазТАГ — Спортсмены из Италии впервые примут участие в турнире по қазақ күресі в Восточно-Казахстанской области, сообщает Инфоцентр ВКО.

«(…) международный фестиваль спорта и искусства «Тұғыры биік Тарбағатай» пройдет 14-16 июня в Тарбагатайском районе Восточного Казахстана. В рамках мероприятия пройдут турниры по қазақ күресі, боксу и конные скачки на 140 км. (…) В рамках международного гран-при 14 и 15 июня в с. Аксуат на центральном стадионе им. Ыргызбая Досханаұлы 90 борцов из 30 стран мира сойдутся в казахской борьбе. Впервые будут участвовать спортсмены из Италии», — говорится в сообщении в пятницу.

По словам директора Международной федерации по қазақ күресі Талгата Мазибаева, на сегодняшний день в европейских странах возрастает интерес к казахской борьбе.

«В этом направлении им оказывается большая поддержка со стороны государства, ведется колоссальная работа. В Нидерландах уже проводился Кубок Евразии по қазақ күресі. Предстоящее соревнование уникально тем, что будет проводиться в степи, под открытым небом», — рассказал Мазибаев.

В свою очередь руководитель управления физической культуры и спорта ВКО Денис Рыпаков пожелал спортсменам удачи в предстоящей борьбе.

«Нас ожидает замечательный турнир. Хотелось бы увидеть отличные выступления, чистую борьбу и прекрасный спорт. Это уникальное событие, и мы будем каждый год делать его лучше», — сказал Рыпаков.

Кроме того, 15 июня под эгидой компании Qazaq Promotions, которая продвигает отечественных представителей в мире профессионального бокса, состоится турнир по боксу «Ұлы Дала батырлары» с участием знаменитого мастера кожаной перчатки Каната Ислама.

Как сообщается, что 16 июня 200 наездников сразятся в первой международной конной байге на 140 км по маршруту с. Кокпекты – с. Аксуат. За занятое первое место победитель получит ценный приз – автомобиль.

«Также в этот день у гостей из-за рубежа будет возможность познакомиться с национальной и духовной культурой казахского народа на международном айтысе «Туған жерге туыңды тік» с участием известных акынов страны и зарубежья, а завершится трехдневный фестиваль спорта и искусства грандиозным гала-концертом казахстанского вокально-инструментального ансамбля «МузАРТ», — резюмируется в сообщении.