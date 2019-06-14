На Т3,3 млн оштрафована замглавы управления занятости и социальных программ Алматы за организацию незаконной миграции

Астана. 14 июня. КазТАГ — На Т3,3 млн оштрафована заместитель руководителя управления занятости и социальных программ Алматы Гаухар Абуева за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК).

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя управления занятости и социальных программ Алматы Абуевой Г. по факту злоупотребления должностными полномочиями путем незаконной выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы и организации незаконной миграции в группе лиц по предварительному сговору с Захановым А., Карасевым С. и Дюсенбинова М. 7 июня приговором суда №2 Медеуского района Абуева приговорена к штрафу в размере Т3,3 млн с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Также сообщается, что соучастники преступления признаны виновными в совершении организации незаконной миграции и осуждены: Заханов А. – к 1 году 22 дням ограничения свободы; Карасев С. и Дюсенбинов М. – к штрафам в размере Т680 тыс.

«Осужденным разъяснено, что в случае неуплаты штрафа за тяжкие преступления наказание будет заменено на лишение свободы», — резюмируется в сообщении.