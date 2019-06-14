Алматы. 14 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы независимые наблюдатели потребовали проведения повторных президентских выборов без участия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и кандидата от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржана Косанова.

«Я требую объявить эти выборы нелегитимными, я требую, чтобы Токаев был признан нелегитимным президентом в связи с нарушением закона о выборах, я требую от генеральной прокуратуры возбудить уголовные дела по факту фальсификации, и чтобы наказали всех виновных и закрыли их на 4 года, чтобы было неповадно всем, потому что они украли наши голоса. Я требую перевыборов в Республике Казахстан, где не должны участвовать скомпрометировавшие себя кандидаты – Токаев и Косанов», — сказал наблюдатель Тимур Почанов на пресс-конференции в пятницу.

В свою очередь другой наблюдатель – Серик Абишев сообщил о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе президентских выборов.

«Была создана целая армия наблюдателей – более 1 тыс. человек по Казахстану, которые отстаивали каждый голос избирателя. По итогам их отчетов мы скоординировали работу с несколькими общественными объединениями и по итогам этих наблюдений мы выявили очень много нарушений на участках», — сказал он.

По его словам, у наблюдателей не было возможности контролировать процесс регистрации кандидатов, подачу документов, экзамен на знание государственного языка.

Кроме того, он сообщил, что столы наблюдателей были расположены слишком далеко, чтобы можно было эффективно осуществлять наблюдение. Также он сообщил, что в день выборов не работала горячая линия прокуратуры. Среди других нарушений о которых сообщил Абишев: не осуществление пересчета бюллетеней перед голосованием, запрет на аудио- и видеосъемку наблюдателями, начало подсчета голосов в 22.00, в 23.00 и даже в 00.00, отсутствие протоколов на избирательных участках в следующие два дня после голосования и др.

Кроме того, Абишев выразил сомнения в достоверности результатов экзит-поллов.

«Были объявлены результатов экзит-поллов от двух общественных объединений на избирательных участках в день выборов. Я ни одного человека, проводившего экзит-полл, не видел. Как это составлялось, остается за семью печатями», — сообщил он.

По данным Абишева, количество голосов поданных за кандидатов на 208 участках в Алматы, результаты наблюдателей и официальные результаты, значительно отличаются.

«По результатам этих участков, господин Токаев не набирает и 50%, хотя и опережает Косанова», — добавил Почанов.

При этом Почанов, отвечая на вопрос, намерен ли он предпринять какие-то шаги для того, чтобы добиться перевыборов, сказал, что высказал это требование лично от себя как от гражданина РК.

«Я высказал это от своего имени. Если под этим заявлением подпишутся другие участники, это будет их гражданский поступок», — пояснил Почанов.

Во время проведения пресс-конференции ряд присутствующих в зале граждан пытались сорвать пресс-конференцию, перебивали спикеров и мешали работать журналистам.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний протестующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания в Алматы и Нур-Султане проходили с 9 по 12 июня.

13 июня в начальник службы генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов сообщил, что «за участие в незаконных акциях, неисполнение законных требований сотрудников полиции (в Нур-Султане и Алматы – КазТАГ) судом административно наказаны 957 лиц, из них к аресту – 670, к штрафу – 115, предупреждены – 172».