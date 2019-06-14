Кыргызстан предлагает создать орган ШОС по борьбе с экономическими преступлениями – Жээнбеков

Алматы. 14 июня. КазТАГ — Кыргызстан предлагает создать орган Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по борьбе с экономическими преступлениями, заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков, передает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Экономические преступления, как правило, носят транснациональный характер. Они тесно связаны с наркоторговлей, контрабандой, отмыванием доходов, добытых преступным путем. В конечном итоге, они представляют угрозу для безопасности государств. Кыргызская сторона предлагает создать Орган ШОС по борьбе с экономическими преступлениями», — сказал Жээнбеков, выступая на саммите ШОС в Бишкеке в пятницу.

Он также остановился на угрозах, которые исходят из интернет-пространства и являются реальными угрозами безопасности государств.

«Все чаще имеют место случаи, когда непроверенная, а зачастую, заведомо ложная информация тиражируется и формирует негативный фон. Усиливаются угрозы использования IT-технологий в преступных, террористических и военно-политических целях. В этой связи мы считаем, что обеспечение информационной безопасности должно стать важным вопросом повестки дня ШОС», — отметил Жээнбеков.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке проходит расширенное заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГГ ШОС), в котором принимают участие представители международных организаций, таких как ООН, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.