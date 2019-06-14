Астана. 14 июня. КазТАГ – Власти Казахстана заявили о намерении поддерживать этнических казахов за рубежом, передает корреспондент агентства.

«Казахстан будет поддерживать этнических казахов за рубежом», — заявили в пятницу в министерстве труда и социальной защиты населения.

Минтруда, НАО «Фонд Отандастар» и РОО «Всемирная ассоциация казахов» заключили меморандум «о взаимном сотрудничестве и укреплении партнерских отношений в целях обеспечения поддержки этнических казахов, а также соотечественников, проживающих за рубежом».

«Меморандум предполагает содействие в развитии культурно-гуманитарных связей с казахской диаспорой, создание условий для их обучения родному языку, расширение деятельности казахских культурных центров и объединений за рубежом. Также в рамках меморандума стороны договорились о создании более благоприятных условий для прибывших в страну этнических репатриантов, разработке законодательного акта о казахской диаспоре и принятия специальных программ для создания благоприятных условий и адаптации соотечественников. В целях эффективной реализации меморандума также подписан совместный план мероприятий на 2019 год», — говорится в сообщении МТСЗН.