Председателей агентства РК по делам госслужбы и антикоррупционной службы назначил Токаев

Астана. 14 июня. КазТАГ — Председателей агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и антикоррупционной службы назначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Жаилганову Анар Нуралыкызы председателем агентства Республики Казахстан по делам государственной службы», — говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

Председателем антикоррупционной службы назначен Шпекбаев.

«Назначить Шпекбаева Алика Жаткамбаевича председателем агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционная служба)», — следует из документа.

Напомним, 13 июня сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о разделении агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) на два ведомства – агентство РК по делам государственной службы и агентство РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).