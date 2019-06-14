Жээнбеков призвал лидеров стран ускорить строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан

Алматы. 14 июня. КазТАГ — Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке призвал коллег ускорить реализацию проекта по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Кыргызстан уделяет особое внимание реализации задач, поставленных в стратегии развития ШОС до 2025 года, где особый акцент сделан на экономическую составляющую. Важно дальнейшее углубление транспортно-логистических связей между государствами, которые включают и государства-наблюдателей. В этом контексте мы выступаем за скорейшую реализацию проекта по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан», — призвал Жээнбеков, выступая на саммите ШОС в Бишкеке в пятницу.

Президент КР также подчеркнул важность продолжить консультации по созданию Банка развития ШОС, в том числе и в плане перехода к расчетам в национальных валютах.

«Мы должны принимать практические меры по углублению делового сотрудничества предпринимателей наших стран. (…) Считаем важным расширение международных связей ШОС с региональными экономическими интеграционными объединениями. В этом контексте видится широкая перспектива реализации сотрудничества в формате «ШОС – ЕАЭС», — отметил президент.

Он отметил, что предстоящий год должен стать подготовкой к юбилейной дате – 20-летию ШОС.

«Выражаю надежду, что в новое десятилетие ШОС войдет прагматичной, динамичной и созидательной организацией. В заключение хотел бы пожелать больших успехов российской стороне, которая будет председательствовать в ШОС. Со своей стороны мы готовы оказывать всяческую поддержку в совершенствовании деятельности нашей организации», — заключил Жээнбеков.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке проходит расширенное заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГГ ШОС), в котором принимают участие представители международных организаций, таких как ООН, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.