Развитие системы аккредитации и техрегулирования положительно влияет на снятие техбарьеров в торговле в рамках ЕАЭС – МИИР РК

Алматы. 14 июня. КазТАГ — Развитие системы аккредитации и техрегулирования положительно влияет на снятие техбарьеров в торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает председатель комитета технического регулирования и метрологии министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Арман Шаккалиев.

«Развитие системы технического регулирования и аккредитации, как на национальном уровне, так и в рамках ЕАЭС положительно сказывается на экспортопродвижения участников внешнеэкономической деятельности РК, улучшает условия для развития бизнеса и снятию технических барьеров в торговле», — сказал Шаккалиев в ходе международного форума по аккредитации, прошедшего в Алматы.

Вместе с тем на форуме было отмечено, что необходима дальнейшая работа по углублению интеграции в сфере технического регулирования и аккредитации, по реализации цифровой повестки ЕАЭС, по развитию общего рынка и его защите от демпинга и контрафактных товаров, недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, обеспечению эффективного таможенного администрирования.

В частности, переход к Е-аккредитации позволит не только снизить почти в два раза сроки аккредитации, но и позволит наладить мониторинг протоколов испытаний, для пресечения фактов «серой» сертификации.

«Одним из действенных механизмов дальнейшего развития является активное взаимодействие государственных структур и бизнес-сообщества по способствованию продвижения экспорта, развитие транзитного потенциала и создание условий для обеспечения безопасности внутреннего рынка и внешнеэкономической деятельности», — говорится в резолюции, принятой по итогам форума.

За прошлый год рост ВВП государств-членов ЕАЭС составил 2,5%, объем внешней торговли вырос на 19%, экспорт – на 27%, взаимная торговля внутри союза увеличилась на 9%.

Международный форум по аккредитации в Алматы был приурочен ко Всемирному дню аккредитации и стал одним из знаковых мероприятий в области аккредитации оценки соответствия проводимой на казахстанской площадке.

Всемирный день аккредитации отмечается ежегодно 9 июня. Девизом этого года объявлено: «Аккредитация: приумножая ценность цепочки поставок».