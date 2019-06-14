Представители международных организаций принимают участие в расширенном заседании СГГ ШОС в Бишкеке

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Алматы. 14 июня. КазТАГ — Представители международных организаций принимают участие в расширенном заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГГ ШОС) в Бишкеке, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«В государственную резиденцию «Ала Арча» прибывают представители международных организаций для участия в расширенном заседании совета глав государств-членов ШОС. Так, в «Ала Арчу» прибыли заместитель генерального секретаря по политическим вопросам при Организации Объединенных Наций (ООН) Розмари Ди Карло, и.о. генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семиряков, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, председатель исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что в качестве наблюдателей на саммит прибыли президенты Афганистана Мохаммед Ашраф Гани, Монголии Халтмаагийн Баттулга, Ирана Хасан Рухани, Беларуси Александр Лукашенко.

Гостей в конгресс-холле встретил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

Как уже сообщалось, состоялось заседание СГГ ШОС в узком формате, в настоящее время начинается заседание в расширенном составе.

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