Годунова знает, где потенциал

Пора от комплементарности переходить к делу – председатель Счетного комитета обозначила акупунктурные точки для приведения в порядок государственных финансов

Недавно в парламенте Наталья Годунова анализировала отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2018 год. Пожалуй, впервые за все годы мы услышали хоть и доклад, но изложенный простым человеческим языком.

Наталью Годунову переводить на русский язык не надо. И это очень ценно. Обычно речь чиновников – это наслоение канцеляризмов, когда за казенными формулировками теряются и мысли, и смысл, если он вообще там есть. Они часто увлекаются цифроманией, им кажется, что чем больше числовых рядов, тем умнее они выглядят в глазах внимающих. Они не способны проанализировать то, о чем они говорят – да и не надо, сейчас нет запроса на самокритику.

Наталья Годунова отметила, что бюджет-2018 исполнен в пределах заданных параметров. Ни одной цифры, представляете? В основном сосредоточила свое внимание на том, что необходимо сделать для улучшения ситуации в государственных финансах. Рекомендации на таком высоком уровне важны – это, по идее, сподвигнет членов правительства более ответственно относиться к республиканскому бюджету.

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Наталья Годунова считает, что «есть значительные резервы для повышения эффективности в использовании государственных ресурсов». На ее взгляд, вовлечение этих резервов будет способствовать достижению стратегических целей. В чем заключаются эти резервы?

Первое. Это сокращение теневых оборотов и дальнейшее совершенствование налогового администрирования.

«По нашему мнению, необходимо смещать акценты фискальной политики на ужесточение требований в отношении лжепредприятий и нелегального бизнеса. А не решать вопрос исполнения бюджета в конце года за счет авансовых платежей добросовестных предпринимателей, которые, наоборот, должны чувствовать поддержку со стороны государства», — уверена председатель Счетного комитета.

Снижение нагрузки на добросовестный бизнес, по мнению Счетного комитета, целесообразно осуществлять через кардинальный пересмотр подходов к уплате двух системообразующих налогов — КПН и НДС с исключением практики авансирования платежей по ним без должных на то оснований. По данным Натальи Годуновой, сейчас переплата в республиканский бюджет в общей сумме переплат составляет 77% — порядка 1,8 млрд. тенге, среди которых есть авансовые платежи. Она абсолютно убеждена в том, что «Предприниматель должен платить по факту получения дохода, а не за возможность его получения в будущем». «В связи с этим Счетный комитет в очередной раз рекомендует использовать в законодательстве понятие «налоговый потенциал» и «налоговый разрыв». А показатель налогового разрыва, по нашему мнению, должен стать одним из главных критериев оценки деятельности органов госдоходов. Поскольку именно он является отражением уровня собираемости налогов и недопоступлений в бюджет, в том числе теневых потоков. И успешно используются в мировой практике, в том числе странами ОЭСР», — сказала г-жа Годунова.

Чтобы было понимание, как это делается сегодня, глава Счетного комитета все объяснила на пальцах: «Как у нас оценивается качество налогового администрирования? По показателю исполнения прогноза доходов и уровню недоимки. А как устанавливается прогноз по доходам? Это вопрос. Но, совершенно очевидно, что план по налогам прогнозируется существенно меньше налогового потенциала. Это и есть наши незадействованные резервы».

Между тем накопленный размер «налогового разрыва» по состоянию на 1 января 2019 года, по оценкам экспертов, составил порядка 2 трлн. тенге.

Специалисты СК подсчитали, что даже при 50-процентном вовлечении этого резерва в экономику, он позволит, к примеру, построить более 400 (!) школ по 1200 мест.

Второе. Г-жа Годунова считает, что следует повысить эффективность мер принудительного взыскания недоимки и ее уменьшения не за счет списания долгов обанкротившихся предприятий, а за счет поступления денежных средств от должников. «Наряду с этим необходимо дальше совершенствовать систему управления рисками. Ее интеграцию с информационными системами в сфере недропользования, управления земельными ресурсами, государственным имуществом, а также реестром проектов ГЧП», — считает главный аудитор страны.

Третье. Хотя в стране происходят постепенные улучшения в администрировании расходов, но этого недостаточно. Пока все еще администраторы оперируют такими понятиями как «освоение» и «снижение кредиторской и дебиторской задолженности». Наталья Годунова предлагает отойти от этих привычных и изживших себя оценок и сосредоточиться на достижении результатов. В качестве генерального администратора она видит министерство национальной экономики – именно оно может разработать документы, позволяющих оценить реальный эффект от государственных расходов.

Четвертое. Еще один резерв – это оптимизация сметной стоимости строящихся за счет бюджетных средств объектов, прежде всего социальных. Счетный комитет, сопоставляя информацию, видит наглядно, что одинаковые по мощности социальные объекты зачастую имеют очень разную стоимость. При этом частная экспертиза дает положительные заключения и на те, и на другие объекты. Наталья Годунова привела пару примеров. При корректировке ПСД на строительство первой очереди линейного парка в городе Нур-Султан завышение сметной стоимости составило, уму непостижимо, 413 млн. тенге (12%). А по проекту строительства жилого дома для очередников в микрорайоне «Юбилейный» г.Костанай завышение составило 150 млн. тенге!

В связи с этим Наталья Годунова предлагает ужесточить требования к частным экспертным организациям (их в стране аж 144), пересмотреть строительные нормы для устранения имеющихся противоречий и упущений, расширить практику применения типовых проектов.

Пятое. Значительно сократить непродуктивные расходы при закупке товаров можно через товарные биржи. «При четкой регламентации их деятельности можно обеспечить существенную экономию финансов и в разы повысить оперативность при приобретении товаров», – таков вывод СК. А пока здесь много фактов расточительства. К примеру, только центральными госорганами за 2018 год через портал госзакупок было приобретено около 2 млн. пачек бумаги на 2 млрд. тенге. При этом 26% всех закупок были проведены неконкурентным способом (из одного источника) со средней закупочной ценой в 1 840 тенге. И это при том, что на одной из товарных бирж аналогичная бумага в тот же самый период торговалась в среднем по 1 000 тенге!

«Необходимы только изменения в Закон о товарных биржах и расширение Перечня биржевых товаров стандартизированными однородными товарами со схожими характеристиками (в настоящее время он состоит из 9-ти товаров)», — пояснила г-жа Годунова.

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