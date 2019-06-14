Ракета «Протон» с российским спутником «Спектр-РГ» установлена на «Байконуре»

Байконыр. 14 июня. КазТАГ – Ракета «Протон-М» с российской обсерваторией «Спектр-РГ» установлена на стартовом комплексе площадки №81 космодрома «Байконур», сообщает корреспондент КазТАГ.

«Вывоз ракеты-носителя («Протон-М» – КазТАГ), установленной на специальной железнодорожной платформе в горизонтальном положении, начался сегодня в 6.30 по местному времени. Через 2 часа железнодорожная платформа была доставлена на стартовый комплекс площадки №81, после чего специалисты космодрома установили ракету в пусковое устройство 24 в вертикальном положении», — сообщил представитель Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М. Хруничева в пятницу.

Также он сообщил, что к ракете-носителю подведена подвижная ферма обслуживания.

«В настоящее время специалисты предприятий ракетно-космической отрасли России приступили к операциям по программе первого стартового дня», — добавил собеседник корреспондента агентства.

Столь ранний вывоз ракеты с космическим аппаратом (за неделю до старта вместо обычных 4 дней) связан с необходимостью заправки спутника компонентами топлива в вертикальном положении.

Запуск РН «Протон-М» с космическим аппаратом (КА) «Спектр-РГ» планируется выполнить 21 июня в 18:17:14 по времени Нур-Султана.

Орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» предназначена для изучения космического пространства в рентгеновском диапазоне. В проекте участвует также немецкий Институт внеземной физики Общества Макса Планка.

Данный орбитальный телескоп является вторым из четырех аппаратов серии «Спектр» (первый «Спектр-Р» (Радиоастрон) был запущен с космодрома Байконур 18 июля 2011 года; третьим планируется «Спектр-УФ» (Ультафиолет), четвертым разрабатывается «Спектр-М» (Миллиметрон).

Срок эксплуатации КА «Спектр-РГ» рассчитан на 6,5 лет.