Планы правительства по обеспечению малообеспеченных семей жильем могут дать позитивный результат лишь в форме временного снятия актуальности проблемы

Издание Eurasianet недавно опубликовало статью под названием «Kazakhstan: As election nears, authorities take measures to squelch protest mood» — «Казахстан: на фоне приближающихся выборов власти все активнее борются с протестными настроениями».

В предисловии к ней говорится так: «Матери съехались в столицу, чтобы пожаловаться на жилищные проблемы».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «3 июня несколько десятков многодетных матерей и матерей-одиночек собрались на мирную акцию с требованием, чтобы правительство предоставило им жилье, сообщает казахская служба РСЕ/РС. Многие из собравшихся женщин сообщили, что приехали из отдаленных районов страны. Некоторые жаловались, что годами ждут предоставления им жилья в рамках государственной программы помощи малоимущим семьям.

(Фото: Радио Азаттык)

Заместитель мэра Нур-Султана Ерлан Каналимов сказал РСЕ/РС, что после 17 июня правительство планирует предоставить малообеспеченным семьям, особенно многодетным, ипотечные кредиты под 2 процента годовых. Обычная ипотечная ставка составляет около 15 процентов. Семьи также получат единовременные выплаты в размере 1 миллиона тенге (2600 долларов США)».

Итак, хотя эта статья появилась еще до выборов, в ней речь идет о намерении правительства взяться конкретно за решение жилищных проблем малообеспеченных семей после 17 июня. Из нее же мы узнаем о том, что никто не собирается просто так им предоставлять квартиры или дома и что они могут рассчитывать на жилье по льготной ипотечной программе. Согласно правительственным планам, им будут предоставлены ипотечные кредиты под 2 процента годовых, и выданы единовременные выплаты в размере 1 миллиона тенге ($2600) на покрытие первоначального взноса по ипотеке.

Ну, что ж, дело вроде бы хорошее. Но из-за того, что у нас в целом по стране цены на недвижимость по-прежнему стоят очень высокие, вышеуказанного характера планы правительства могут дать позитивный результат лишь в форме временного снятия актуальности проблемы. Не более. Потому что цены на недвижимость в крупных городах, где большинство населения сейчас сосредоточено, такие, что они в действительности оказываются неподъемными не только для малообеспеченных, но и даже среднеобеспеченных семей. Тем более, если «обычная ипотечная ставка составляет около 15 процентов». Казахстан – страна дорогой недвижимости и очень дорогих кредитных денег.

Эти два фактора подрубают на корню все усилия по долговременной нормализации положения дел на жилищном рынке. А получается так потому, что при этом по большому счету игнорируются рыночные законы. О чем речь? Попробуем объяснить.

При обычной долговременной практике банки, как правило, играют на рынке недвижимости роль балансира между рвущейся ввысь ценой предложения и тянущейся вниз ценой спроса. Причем делают это, руководствуясь собственными не чувствами социальной ответственности, а интересами. И заключаются они в том, чтобы цена среднестатистического объекта жилья в определенном регионе была по карману его среднестатистическому жителю. Что значит – «по карману»? Это значит – позволительной. Базовая мера измерения позволительности по жилью в определенном регионе заключается в «price to income ratio» — «соотношении цены с доходом». В целом, в данном случае речь идет о «ratio of median house prices to median familial disposable incomes» — «соотношении цен среднего жилищного объекта со средним семейным чистым доходом». И это в странах с давней устойчивой экономикой не абстракция, а совершенно конкретный цифровой уровень.

Согласно правилу «price to income ratio» (цена=3,5 годовых дохода семьи), в нашем случае средняя казахстанская семья — муж-врач и жена-учительница, получающие месячные зарплаты $282 (108 908 тенге) и $205 (79 088 тенге) и зарабатывающие вместе $5 844 в год, — может позволить себе совсем немного. А именно — покупку дома или иного жилья, самое большее, за $20 454. Столько может, по норме вещей, стоить среднее жилье, приобретаемое сегодня в Казахстане средней казахстанской семьей с двумя работающими и получающими среднюю зарплату членами. Это – самое большее, что она может себе позволить.

Но столь низких цен в той же столице нет даже на рынке государственного (то есть социального) жилья. По данным на нынешний год цена за квадратный метр по программе «Нурлы Жол» в таких городах, как Нур-Султан и Алматы, составляет до 180 тысяч тенге. А это значит, что 50-метровая (то есть минимальная для семьи из родителей и одного ребенка) квартира обойдется в $23 376. И, по вышеназванному правительственному плану, такое жилье будет предоставляться малообеспеченным семьям с оформлением ипотечных кредитов под 2 процента годовых. Комментарии, как говорится, излишни.

***

