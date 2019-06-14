Нур-Султан. 14 июня. КазТАГ — Утвержден талисман чемпионата мира-2019 по борьбе в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«14 сентября в столице Казахстана стартует чемпионат мира-2019, который является лицензионным на предстоящие Олимпийские игры (в Токио – КазТАГ). Талисманом чемпионата мира по борьбе выбран снежный барс Намыс. Намыс носит на себе борцовку цветов казахстанского флага», — говорится в сообщении в пятницу.

Снежный барс – сакральный символ казахского народа и его предков, для которых этот загадочный и редкий зверь являлся тотемным животным и непременным персонажем произведений изобразительного искусства, выполненных в знаменитом скифо-алтайском зверином стиле.

Напомним, чемпионат мира по борьбе пройдет с 14 по 22 сентября на «Барыс – Арене». За путевки в Токио-2020 будут бороться около тысячи лучших борцов со всего мира. Всего в Нур-Султане будет разыграно 108 олимпийских путевок по трем видам борьбы.