«Токаев: Люди вышли на улицы из-за того, что обеднели. Власть услышала». «Социально-экономическое реформирование вообще должно работать на упреждение, профилактически. И медлить тут опасно в первую очередь для внутренней политической стабильности»

Сетевой Казахстан 14 июня 2019г.

MATRITCA . KZ . «Токаев: Люди вышли на улицы из-за того, что обеднели. Власть услышала» — Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью Euronews прокомментировал митинги — Что касается демонстрантов – они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, что люди обеднели. Они требуют от правительства решения их насущных социально-экономических проблем. Власть услышала. И мы будем работать. Есть люди, которые совершили проступки, не наносящие серьезный ущерб общественной безопасности – они конечно же будут все выпущены в самое ближайшее время. Мне доложили, что есть там люди, которые попали просто случайно. Перед ними мы конечно извинимся, в том смысле, что быстро выпустим. И эта проблема будет решена, — сказал глава государства.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Казахстан-2019: уроки электоральной кампании. Часть 2» — Известный казахстанский политолог, директор Центр актуальных исследований «Альтернатива» Андрей ЧЕБОТАРЕВ отметил, что три ключевые политические партии – Nur Otan, «Ак жол» и Ауыл – выдвинули в качестве кандидатов в президенты не первые лица. Исключение составляет КНПК, кандидат от которой Жамбыл АХМЕТБЕКОВ является сопредседателем партии, хотя также не является ее лидером. «Для Nur Otan прошедшие выборы и, возможно, в еще большей степени предстоящие парламентские и в маслихаты – это серьезное испытание. Они себя однозначно позиционируют как партия первого президента – Елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Но в этот раз Nur Otan выдвинул не Назарбаева, а его преемника в лице Касым-Жомарта ТОКАЕВА. И на парламентские и местные выборы они уже пойдут не как партия действующего президента, а как партия Елбасы. Это уже другой уровень, особенно если к следующим выборам изменится внутриполитический расклад», — констатировал А. Чеботарев.

365 INFO . KZ . «Власть все поняла, реформам быть» — Политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ уверен: главный вывод должен быть в том, что уже пора обновлять социальную политику. Собственно, ясно это было давно, но момент упустили. Сейчас будет труднее — Эти реформы принесут эффект в средне- и долгосрочной перспективе. А нужны были изменения еще года три-четыре назад, когда прошла вторая волна девальвации. Стало ясно, что прежняя экономическая модель высокие социальные ожидания населения уже не оправдывает. Социально-экономическое реформирование вообще должно работать на упреждение, профилактически. И медлить тут опасно в первую очередь для внутренней политической стабильности.

«Дети богачей «привозят» клопов в Нур-Султан из-за рубежа» — Многие заблуждаются, думая, что клопы водятся только в старых загрязненных домах либо общежитиях. Сегодня их можно встретить даже в элитных квартирах на левом берегу Нур-Султана. Дезинфекторы утверждают, их не раз вызывали в такие элитные жилые комплексы, как «Лазурный квартал», «Северное сияние» и т. д. «Приходилось даже дезинфицировать дома состоятельных людей. В основном клопов привозят их дети из-за рубежа. Нас зовут и бизнесмены, и чиновники. Многие, прилетев из Германии, сразу чистят одежду, потому что там эти насекомые обычное явление. Вот ответ на вопрос, откуда они у нас в городе. Это проблема не только малоимущих», — говорит дезинфектор Сауле ОМАРОВА.

CAMONITOR . KZ . Асель ОМИРБЕК — «Почему никто из министров так и не ушел в отставку из-за проворовавшихся подчиненных?» — Уже десять лет в Казахстане пытаются заставить политических госслужащих расплачиваться за коррупционные преступления, совершенные их подчиненными, а все как с гуся вода. Министры и акимы настолько крепко прикипают к своим креслам, что такая «мелочь», как разгул взяточничества и распил бюджета во вверенных им епархиях, не в состоянии выколупать их оттуда. Удастся ли новому президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ изменить ситуацию? Большой и жирный вопрос.

«Как голосовали регионы на выборах президента РК» — Более трех четвертей кахастанцев, имеющих право голоса, пришли 9 января к избирательным урнам, чтобы принять участие в выборах президента РК. Самыми активными были избиратели в таких областях, как Алматинская (89 процентов), Актюбинская и Восточно-Казахстанская (по 84,9). Тогда как в трех городах республиканского значения, а также в Мангистау активность оказалась заметно ниже.

Победивший на выборах Касым-Жомарт ТОКАЕВ получил наибольшую поддержку в Алматинской и Кызылординской областях, где за него проголосовали более 75 процентов электората. Во всех регионах, кроме Мангистау и столицы, он получил не меньше 60 процентов. Занявший второе место Амиржан КОСАНОВ добился достаточно высоких результатов на западе страны: в Мангистауской области за него отдали свои голоса 32,7, в Атырауской – 22,7, в Западно-Казахстанской – 20,9 процента избирателей. Кстати, он стал вторым, проиграв только Токаеву, во всех 17 регионах страны. Причем везде, кроме Алматы, ему удалось преодолеть 10-процентный рубеж.

Асхат АЙМАГАМБЕТОВ

FORBES . KZ . «От «Болашака» до трёхъязычия. Какое наследство оставили новому министру образования предшественники» — Forbes.kz вспомнил поимённо всех руководителей ведомства со времени обретения Казахстаном независимости. «Вчерашний» министр — назначенный 13 июня Асхат АЙМАГАМБЕТОВ сегодня, 14-го, празднует 37 день рождения. Он уже обозначил свои приоритеты: цифровизация, борьба с коррупцией, сокращение отчётности в школах. Сумеет ли самый молодой в истории ведомства осуществить свои идеи, узнаем уже скоро.

KURSIV . KZ . «Как обесценивался тенге» — Ночные походы казахстанцев в обменники на фоне разного рода слухов со стороны выглядят странными. Однако если взглянуть на кривую поведения тенге с момента его создания, почвы для удивления у наблюдателя не останется. Просто никто из сограждан не хочет обжечься на очередной девальвации.

KAPITAL . KZ . «Цифровая маркировка выведет из «тени» миллиарды тенге» — Цифровая маркировка является одним из наиболее перспективных источников роста казахстанской экономики. Специфику этого инструмента, его потенциал и ключевые решения внедрения регулярно обсуждают в правительственном дискурсе, научно-экономической среде, на уровне международных партнеров. Специально для аккумуляции диалога была создана Казахстанская ассоциация цифровой маркировки и прослеживаемости. Возглавил ее Еркин ЖУСАНБАЕВ, участниками стали Dasco Consulting Group, компании IT-сектора, сервисные и отраслевые организации. В чем причина столь резкой активизации? Давайте проанализируем.

CARAVAN . KZ . «Крупнейший и популярнейший алматинский авторынок “Жибек Жолы” – на грани закрытия» — Спорам предпринимателей с различными госорганами уже почти десять лет. Все это время сторонам как-то удавалось находить общий язык. Но в прошлом году нашла коса на камень. И дело дошло до суда. Если авторынок “Жибек Жолы” закроют, работу потеряют более 4 тысяч человек. Кто и где будет создавать для них новые рабочие места? Вопросов, конечно, гораздо больше.

««Вас не слышно»: в каких госучреждениях боятся прослушки и сколько миллионов уходит на борьбу с ней» — Мы уже неоднократно писали о том, как проводятся закупки в государственных учреждениях. Порой выбираются не совсем однозначные предметы, например, юрты, смартфоны или охотничьи угодья, иногда все происходит по очень завышенным ценам, как это бывает с квартирами, домами или даже креслами. Но мало кто из нас мог подозревать, что некоторые госучреждения закупают дорогостоящие устройства для поиска прослушки в своих зданиях. Если, например, такую закупку проводит департамент полиции, то всё вполне понятно, но зачем это нужно университетам или же судам? С помощью портала государственных закупок РК корреспондент ознакомился с тем, какие учреждения обеспокоены прослушкой и какие средства уходят на борьбу с ней.

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