Алматы. 14 июня. КазТАГ — Узбекистан и Казахстан обсудили выполнение полевых демаркационных работ на участке высохшей части Аральского моря, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 10-14 июня в Джизаке состоялось очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии. В ходе встречи стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов по демаркации межгосударственной границы, а также обменялись мнениями по выполнению полевых демаркационных работ на участке узбекско-казахстанской государственной границы на высохшей части Аральского моря», — сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана в пятницу.

Как отмечается, по итогам переговоров главы делегаций – первый заместитель председателя Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан Тулкин Абдуллаев и посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан Зульфия Аманжолова подписали соответствующий протокол.