Производительность в Казахстане остается ниже уровня развитых стран ОЭСР – МИИР

Астана. 14 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Производительность в Казахстане остается ниже уровня развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает корреспондент агентства.

«На сегодня текущая производительность в Казахстане все еще остается очень низкой по сравнению с уровнем развитых стран ОЭСР. Стоить отметить, что одним из ключевых сдерживающих факторов является технологический уровень развития отраслей обрабатывающей промышленности. Согласно прошлогодним исследованиям, проведенным институтом Fraunhofer, более 80% предприятий обрабатывающей промышленности все еще используют ручной труд или полу-автоматизированное производство, то есть, все еще находятся на этапе перевода к полной автоматизации», — сказал в пятницу вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов на VIII научно-практической конференции «Промышленная политика Казахстана: повышение конкурентоспособности предприятий путем увеличения производительности труда».

Замминистра отметил, что в 2019 году завершается реализация второй пятилетки государственно – индустриальной инновационной программы.

«За годы индустриализации темп и рост производства продукции в обрабатывающей промышленности выросли в 1,4 раза и (…) опережают горнодобывающий сектор. В результате вклада обработанной продукции объем в промышленном производстве увеличился с 32% до 38%, при сокращении горнодобывающей с 60% до 55%. Повышается конкурентоспособность в обрабатывающей промышленности. За годы индустриализации производительность труда в этой промышленности выросла в реальном положении на 33%, по темпам роста превышает показатели промышленности и в экономке в целом», — добавил замглавы МИИР.

По его словам, реализация программы индустриализация благоприятно влияет на устойчивость и положительную динамику роста обрабатывающего сектора в структуре экономики.

«Реализация программы индустриализация в условиях нестабильной мировой конъюнктуры (…) благоприятно влияет на устойчивость и положительную динамику роста обрабатывающего сектора в структуре экономики. Так, доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла с 9,9% в 2009 году до 11,6% в 2018 году на фоне сокращения горнодобывающего сектора. В текущем году мы должны закрепить достигнутые результаты по росту обрабатывающей промышленности и сформировать предпосылки, чтобы данный рост в дальнейшем не только сохранился, но и увеличился», — сказал Ержанов.