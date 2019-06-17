Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник в трех областях Казахстана

Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ — Гроза и сильный ветер ожидаются в вторник в Туркестанской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«18 июня в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что ночью 18 июня в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал. 18-20 июня местами ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с с пыльной бурей.

«18 июня в Восточно-Казахстанской области местами гроза, шквал. Днем местами град. Ветер юго-восточный с переходом на западный местами 15-20 м/с», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.