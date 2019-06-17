Два новых министерства создано в Казахстане

Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ — Два новых министерства (министерство торговли и интеграции, а также министерство экологии, геологии и природных ресурсов) создано в Казахстане, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю: 1. Образовать: 1) министерство торговли и интеграции РК с передачей ему функций и полномочий: министерства национальной экономики РК в области формирования и реализации внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей; министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений; министерства иностранных дел РК по координации деятельности в сфере продвижения экспорта», — говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Согласно указу, Токаев постановил образовать: «2) министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК с передачей ему функций и полномочий: министерства энергетики РК в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов; министерства сельского хозяйства РК в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства; министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы».

Также правительству РК поручено обеспечить: «по согласованию с администрацией президента РК перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций; принятие иных мер по реализации настоящего указа».

«Определить министерство торговли и интеграции РК и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК правопреемниками прав и обязательств министерств национальной экономики, иностранных дел, энергетики, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития в пределах передаваемых функций и полномочий», — следует из документа.

Кроме того, поручено внести в указ президента РКахстан от 22 января 1999 года №6 «О структуре правительства Республики Казахстан» следующие дополнения: «пункт 1 дополнить строками следующего содержания: «министерство торговли и интеграции РК; министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК».

«Контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента РК. Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания», — резюмируется в сообщении.