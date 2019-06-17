Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ — Кто возглавил два новых министерства в Казахстане, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Назначить Султанова Бахыта Турлыхановича министром торговли и интеграции Республики Казахстан. Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», — говорится в указах президента, опубликованных на сайте Акорды в понедельник.

Ранее сообщалось, что два новых министерства (министерство торговли и интеграции, а также министерство экологии, геологии и природных ресурсов) создано в Казахстане.

Также сообщалось, что мажилис согласовал кандидатуру Бахыта Султанова на пост министра торговли и интеграции, а также кандидатуру Магзума Мирзагалиева на пост министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Напомним, с сентября 2018 года Бахыт Султанов был назначен акимом Нур-Султана, а в июне 2019 года освобожден от этой должности. Его на этом посту сменил Алтай Кульгинов, который с марта 2016 года занимал должность акима Западно-Казахстанской области.

Магзум Мирзагалиев с 2014 года являлся вице-министром энергетики.