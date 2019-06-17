Руководитель госучреждения в Жамбылской области подозревается в получении взятки за общее покровительство по договору госзакупок

Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ — Руководитель государственного учреждения при аппарате акима Жамбылской области подозревается в получении взятки за общее покровительство по договору государственных закупок, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба)

«Антикоррупционной службой Жамбылской области выявлен факт получения взятки руководителем одного из государственных учреждений аппарата акима Жамбылской области. Он подозревается в получении взятки в сумме Т350 тыс. от индивидуального предпринимателя за общее покровительство по договору госзакупок по обеспечению горячим питанием призывников», — говорится в сообщении в понедельник.

В ведомстве отметили, что «в связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемого не применялось».

«Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом», — резюмируется в сообщении.