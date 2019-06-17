Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ — Актоты Раимкулова назначена министром культуры и спорта РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Раимкулову Актоты Рахматуллаевну министром культуры и спорта Республики Казахстан», — говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Также сообщается, что «указом главы государства Мухамедиулы Арыстанбек освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу».

Ранее сообщалось, что мажилис согласовал кандидатуру Актоты Раимкуловой на пост министра культуры и спорта РК, которая с 2016 года является вице-министром культуры и спорта.

Напомним, с 2014 года МКС РК возглавлял Арыстанбек Мухамедиулы.