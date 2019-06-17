Открытие международного миротворческого учения «Степной орел-2019» состоялось в Алматинской области

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Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ — Открытие международного миротворческого учения «Степной орел-2019» состоялось в Алматинской области, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«На базе учебного центра «Илийский» Алматинского гарнизона прошло торжественное открытие тактико-специального миротворческого учения «Степной орел-2019». В открытии учения приняли участие военнослужащие из Великобритании, Индии, Кыргызстана, Таджикистана и Турции. В ходе мероприятия под звуки государственных гимнов подняты флаги стран-участниц, проведен митинг после которого военнослужащие прошли торжественным маршем», — говорится в сообщении в понедельник.

Также сообщается, что по завершению открытия оргкомитетом участникам поставлены ряд задач по качественному проведению миротворческого учения согласно замыслу, в частности, несению службы на блок-постах, сопровождению и конвоированию гуманитарных грузов, патрулированию на местности и в населенных пунктах.

Напомним, учение завершится 28 июня.

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