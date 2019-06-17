Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев реорганизовал три министерства, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю: реорганизовать: министерство индустрии и инфраструктурного развития РК с передачей ему функций и полномочий министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК в сфере оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики, осуществления военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа; министерство национальной экономики РК с передачей ему функций и полномочий министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва; министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК путем его преобразования в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК с передачей ему функций и полномочий: министерства сельского хозяйства РК в области геодезии и картографии; министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны», — говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Также президент поручил «правительству РК обеспечить: по согласованию с администрацией президента РК перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций; принятие иных мер по реализации настоящего указа».

«(Постановляю: – КазТАГ) определить министерства индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности правопреемниками прав и обязательств министерств сельского хозяйства, цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК в пределах передаваемых функций и полномочий», — следует из указа.

Кроме того, Токаев поручил «внести в указ президента РК от 22 января 1999 года №6 «О структуре правительства Республики Казахстан» следующее изменение: в пункте 1 строку «министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК» изложить в следующей редакции: «министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК».

«(Постановляю: – КазТАГ) контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента РК. Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания», — резюмируется в документе.