В Великобритании обнаружено крупное месторождение газа

Алматы. 17 июня. КазТАГ – В Восточном Йоркшире обнаружено, предположительно, крупнейшее газовое месторождение в Великобритании, сообщает Hull Daily News.

«Предположительно, крупнейшее в Великобритании наземное газовое месторождение было найдено в Западном Ньютоне в Восточном Йоркшире. Как считается, на месторождении West Newton A-2, управляемом Rathlin Energy, содержится не менее 189 млрд куб. футов газа, что эквивалентно 31 млну барр. нефти», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данный участок может стать крупнейшим открытием углеводородов в стране с 1973 года.

Как сообщается, месторождение потенциально сможет обеспечить Великобританию энергией по низким ценам и в ближайшем будущем. Дальнейшие испытания скважин должны состояться в период с июля по конец сентября.